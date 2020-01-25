هل ستذهب مصراته إلى بني وليد؟

ايوان ليبيا :

علم ايوان ليبيا من مصادر مطلعة عن اوساط مقربة من مجلس حكماء وأعيان مصراتة ان المجلس بصدد النظر في دعوة المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة لحضور فعاليات مؤتمر القبائل والمدن الليبية يوم الثلاثاء القادم ببني وليد. وتؤكد نفس المصادر ان هنالك توجها حذرا يغلب على الآراء داخل المجلس نحو الموافقة على المشاركة، وذلك في اطار نهج تقريب المسافات وجسر الهوة بين مصراته والقبائل والمدن المجاورة والتي شهدت العلاقات معها تأزما منذ اندلاع الأزمة الوطنية بالبلد. ويُذكر أن الكثير من الأصوات قد ارتفعت في مصراته تعارض الزج بالمدينة في صراعات مؤدلجة وعداوات مع محيطها الاجتماعي وان هذا الأمر محل نقاش بين مكونات المدينة.

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