اعتماد الشاوش عبد السلام عميدا لبلدية سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، انتخاب الشاوش عبد السلام واعتماده عميدًا لبلدية سبها.

ولفت بن تاهية إلى أن انتخاب الشاوش جاء بعد انعقاد المجلس البلدي المنتخب في 27 أبريل 2019. وتابع أن تأخر انعقاد المجلس البلدي يرجع إلى النظر في الطعون المقدمة في الانتخابات، التي صدر بسببها حكم ببطلان العملية الانتخابية من قبل محكمة سبها، إلا أن عملية الاستئناف على الحكم انتهت بانعدام الأحكام الصادرة واعتماد نتيجة الانتخابات.

وأضاف بن تاهية أن اللجنة تعمل بكل جهدها الآن لاستكمال العمليات الانتخابية في البلديات الـ56 المتبقية، «25 بلدية فقط أنهت عملياتها الانتخابية، 22 منها العام 2019 و3 في 2018، تم اعتماد نتائجها بالكامل وبدأت مجالسها العمل بالفعل».

وتابع أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تعمل حاليًا على بلديات المنطقة الجنوبية من أجل استكمال العملية الانتخابية نظرًا للاستقرار الذي تتمتع به، بينما انتخابات البلديات الغربية متوقفة؛ بسبب الحرب الدائرة.

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