عاجل .. غرفة عمليات الكرامة : وصول 4 مرتزقة سوريين إلى مستشفى غوط الشعّال التخصصي في طرابلس

طرابلس 25 يناير 2020 (وال)- أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم السبت، عن وصول 4 مرتزقة سوريين حالتهم خطرة إلى مستشفى غوط الشعّال التخصصي في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن المرتزقة السوريين تم نقلهم وسط حراسة مشددة وتكتم شديد إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي، كانوا قد أصيبوا عقب هجوم شنته المليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين على تمركزات وحدات التابعة للقوات المسلحة في العاصمة طرابلس. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال