العثور على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات جنوب تونس

تونس 25 يناير 2020 (وال)- أعلنت قوات الأمن التونسية اليوم السبت، عن العثور على كمية كبيرة من الألغام ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة في ولاية قفصة جنوب غربي البلاد، بحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية.

هذا وذكرت وزارة الداخلية التونسية – في بيان – أن “الإدارة العامة للأمن الوطني، نجحت في الكشف عن أماكن تعمد العناصر الإرهابية إخفاء كمية هامة من الألغام، ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تمّ طمرها بجبل عرباطة من ولاية قفصة”.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أنه بعد التنسيق مع قوات الجيش، انتقلت الشرطة إلى عمق مرتفعات جبل عرباطة، حيث عُثر “على 96 لغم أرضي جاهز للاستعمال، وعدد 390 خرطوشة خاصة بسلاح ناري نوع كلاشينكوف، ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة الأمونيتر”.

وأضافت الوزارة في بيانها : “بعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم إتلاف كمية الألغام والأمونيتر، التي عُثر عليها بالتفجير على عين المكان من قبل الوحدة العسكرية المختصة في المجال”. (وال- تونس) ر ت

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