انتشار كثيف لقوات التدخل السريع في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تكثيف وحدة «التدخل السريع» بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس، للدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة، بناءً على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل الفرع وبتعليمات رئيس الفرع.

وأوضحت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» أن هذه الدوريات تتمركز بالطرق العامة والفرعية بالعاصمة، بهدف الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

ونشرت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» صورا للدوريات الأمنية أثناء تفعيلها البوابات الأمنية المتحركة والثابتة، وتفتيشها المركبات الآلية؛ للتأكد من هوية مالكيها، وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

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