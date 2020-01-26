هل سيحوّل الأتراك ليبيا إلى مصيدة للمتطرفين الذي دمروا سورية؟ … بقلم / محمد الامين

الأتراك لا يستدرجون المتطرفين إلى ليبيا.. بل ينقلونهم.. وينفقون الملايين ليس بسبب إخلاصهم للقضية الليبية ، وليس ضمن حرب “أردوغانية” عاطفية خالية من الحسابات والمصالح.. إنّما تعبر عن قراءة تركية للوضع السوري تنطلق من قرب ميعاد حسم الدولة السورية لحربها مع خصومها في إدلب/الشمال.. فالذي يحدث هو أن الجيش السوري بمساندة روسية يقوم بدفع المقاتلين الأعداء من مدينة إلى مدينة، ومن بلدة إلى أخرى ليس باتجاه الجولان، ولا باتجاه الأردن أو لبنان، بل باتجاه الحدود التركية والعراقية..

ولأن العراق قد نال حصّته من الفوضى ودفع أثمانا باهضة من أمنه ودماء أبنائه، فإن الأتراك يخشون ان يتم إغراق بلدهم بمقاتلين سيمثل وجودهم مشكلة أمنية خطيرة تستعصي على الحلّ السياسي والأمني في ظل انسداد قنواتهم مع السلطات السورية..

لذلك فقد عمد الأتراك إلى استغلال الظرف الليبي وحبكوا سيناريوهات التقارب السياسي والتوتر الإقليمي والمتوسطي كي يتخلصوا من هؤلاء واستجلبوهم بصفة مرتزقة مَوْعُودين بالرواتب السخية والمكافآت المجزية.. وها هو عددهم يتراكم ويتزايد تدريجيا أمام اعين الجميع، وأمام إدانات خافتة وتواطؤ مريب من الجميع.. وها هُم يتحولون تدريجيا إلى ملف حارق في ليبيا.. وسيصبحون قريبا مشكلة ليبية بعد أن كانوا مشكلة سورية/تركية/روسية..

على صعيد آخر، يعتقد كثيرون أن ما يجري على الأرض الليبية اليوم هو تطبيق لما يُعرف بأسلوب “جبنة الفئران” التي تنص على استغلال الدول للجماعات المتطرفة واستقطابها إلى ساحات توتر وبُؤر صراع لإغرائها بالمشاركة فيها وتسهيل انتقالها إليها، ثم الإجهاز عليها بمعارك طاحنة دون تأثيرات جانبية على القوى الكبرى ودون أن تنزف من جيوش دول العالم المتنفذة قطرة دماء واحدة أو يدفعوا دولارا واحدا، كما جرى في أفغانستان (المجاهدون العرب الأفغان) ثم في سورية، وكذلك في البوسنة في منتصف وأواخر التسعينيات..

اليوم يبدو أن هنالك اتفاقا روسيا سوريا تركيا غير معلن أملتْهُ المصالح.. مصلحة سورية في الخلاص من خصومها ومصلحة تركيا في إبعاد هؤلاء عن حدودها.. كما ستستفيد تركيا من صفقة كهذه من أجل نقل التوتر إلى مناطق تعتبر بعيدة عن أراضيها مقابل توريط حكومة السراج في ما يترتب عن مشاركتهم في الحرب ضمن معسكره من أعباء مالية وتنازلات سياسية واستراتيجية..

وإن من شأن صفقة كهذه أن تضر بأمن بلدان جوار ليبيا بشكل مباشر خصوصا الجزائر وتونس التي رفعت مستوى التأهب عندها إلى أقصى درجاته.. وهي ستؤثر ولا شك على حياة المواطنين في ليبيا وجوارها وتستنزف الاقتصاد والموارد والدماء..

إن تحويل ليبيا إلى ساحة حرب مفتوحة وجلب المرتزقة واستخدامها كمصيدة لتجميع متطرفي الأقاليم المجاورة للقضاء عليهم لن يأتي بالأمن لليبيين.. ولن يأتي بالسلام.. ولن يختصر المعاناة أو يقلّل من تداعيات الحرب الاهلية.. بل ستتحول ليبيا إلى ساحة ثأر.. وانتقام.. وربما ازداد الليبيون انقساما على انقسام.. لذلك علينا أن نتعامل مع المسألة وفق مقاربة شاملة ووطنية تقوم على حماية ليبيا، وليس على مصالح الفرقاء واطماع حلفائهم أو رغباتهم أو معاركهم الجانبية..

وللحديث بقية.

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