ساري: قد أتقاعد بعد الرحيل عن يوفنتوس

وقال مدرب نابولي وتشيلسي السابق في تصريحات صحفية:”بعد هذه التجربة (مع يوفنتوس) قد أتقاعد” وذلك ردا على سؤال يتعلق بإمكانية عودته لقيادة نابولي.

وأضاف ساري (61 عاما) “الأمر يعتمد على طاقتي وهل أستطيع تقديم شيء جيد. هذه أمور لا أفكر فيها حاليا. تأثير الضغط مسألة لا وجود لها. الضغط المستمر عليه ألا يؤثر عليك، لكن إذا فقدت حافزك فمن الأفضل أن تتوقف”.

وأتم “لا أعلم هل مع نهاية عقدي مع يوفنتوس سأكون ساري الموجود الآن أم لا، لو الإجابة نعم سأستمر وإلا لا”.

ويقود ساري فريق يوفنتوس منذ الصيف الماضي ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ويتصدر فريق السيدة العجوز ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان.

وتمتد مسيرة ساري منذ عام 2000 حين بدأ مشواره التدريبي مع سانسوفينو وأبرز أندية إيطالية قادها هي فيرونا وإمبولي ونابولي.

وحقق ساري لقبا وحيدا في مسيرته هو الدوري الأوروبي (2018-2019) مع تشيلسي.

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