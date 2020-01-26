وزير الصحة السعودي: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة اليوم الأحد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وشدد على أن وزارته نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول إن الوزارة “قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من جمهورية الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة”.

وأوضح أن “مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة الهندي للشئـون الخارجية فيلامفيل موراليدهاران صرح يوم الخميس الماضي بأن ممرضة تعمل بأحد المستشفيات السعودية كانت أول هندية تصاب بالفيروس، وقال إنها تتلقى العلاج بمستشفى في عسير، بجنوب غرب المملكة، وإنها تتماثل للشفاء.

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