الشرطة الألمانية تفجر 7 قنابل قديمة في موقع مصنع تسلا

أعلن متحدث باسم رئاسة الشرطة في ولاية براندنبورج الألمانية، اليوم الأحد، إتمام عمليات تفجير تحت السيطرة لسبع قنابل قديمة كان قد تم العثور عليها في موقع تخطط شركة تسلا الأمريكية للسيارات، لإقامة مصنع فيه في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة برلين.

وأوضح المتحدث أن كل عمليات التفجير المنظم للقنابل التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، تمت بدون مشاكل، مضيفا أن إغلاق الطريق السريع العاشر بين مدينتي فراينبرينك وإيكرنر لم يتسبب في عراقيل تذكر.

وأغلقت الشرطة منطقة يبلغ نصف قطرها نحو 600 متر حول مكان العثور على القنابل في منطقة المشروع التي يبلغ إجمالي مساحتها نحو 300 هكتار؛ حيث من المنتظر أن تبدأ تسلا في إقامة مصنعها للسيارات الكهربائية هناك اعتبارا من العام المقبل.

وحسب تصريحات وزارة الداخلية في ولاية براندنبورج، فإن حجم الذخائر الحربية التي تم العثور عليها في الموقع بلغ نحو 85 كيلوجراما.

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