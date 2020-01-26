جائزة رونق المغرب 2020

ينظم “الراصد الوطني للنشر والقراءة” جائزة “رونق المغرب” للقصة (دورة 2020)
وفق الشروط التالية:
1- أن يشارك المشارك بمجموعة قصصية واحدة باللغة العربية.
2- أن تكون قصص المجموعة غير منشورة أو فائزة في مسابقة مماثلة.
3 ـ ألا يتوفر المشارك على إصدار ورقي في جنس القصة.
4- أن تكون المشاركة منضددة في برنامج word ترسل إلكترونيا إلى بريد الراصد الوطني.
5- ألا يقل عدد كلمات المجموعة عن 9500 كلمة، وألا يتجاوز 12000 كلمة.
6- إرسال صورة شخصية للمشارك ونسخة من البطاقة الوطنية أو شهادة الميلاد، وسيرته الأدبية مرفقة بالبيانات التالية: الاسم، الدولة، المدينة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.
7ـ آخر أجل لاستقبال المشاركات يوم 27 يناير 2020.
قيمة الجائزة: طباعة ونشر الأعمال الفائزة
ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني:
[email protected]
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