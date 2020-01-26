جائزة رونق المغرب 2020

ينظم “الراصد الوطني للنشر والقراءة” جائزة “رونق المغرب” للقصة (دورة 2020)

وفق الشروط التالية:

1- أن يشارك المشارك بمجموعة قصصية واحدة باللغة العربية.

2- أن تكون قصص المجموعة غير منشورة أو فائزة في مسابقة مماثلة.

3 ـ ألا يتوفر المشارك على إصدار ورقي في جنس القصة.

4- أن تكون المشاركة منضددة في برنامج word ترسل إلكترونيا إلى بريد الراصد الوطني.

5- ألا يقل عدد كلمات المجموعة عن 9500 كلمة، وألا يتجاوز 12000 كلمة.

6- إرسال صورة شخصية للمشارك ونسخة من البطاقة الوطنية أو شهادة الميلاد، وسيرته الأدبية مرفقة بالبيانات التالية: الاسم، الدولة، المدينة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

7ـ آخر أجل لاستقبال المشاركات يوم 27 يناير 2020.

قيمة الجائزة: طباعة ونشر الأعمال الفائزة

ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]

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