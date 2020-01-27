ناتشو: احتفلت مع زيدان لأنه طلب مني التقدم في كرة الهدف

، بختام الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وصرّح ناتشو بعد المباراة: “أنا سعيد بالهدف لأنه جلب الثلاث نقاط للفريق في منافستنا على الدوري الإسباني”.

وأضاف مبررا سبب احتفاله مع زيدان: “ذهبت للاحتفال مع زيدان لأني لم أكن سأتقدم في الركنية، كنت سأبقى في الدفاع، لكن المدرب طلب مني التقدم والتمركز بالقرب من القائم الأول، وصدفة الحياة والقدر جعلت الكرة تسقط عندي”.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن برشلونة. فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز 16.

واستغل ريال مدريد تعثر منافسه برشلونة بالخسارة 0-2 أمام فالنسيا مساء السبت، لينفرد بصدارة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ الجولة التاسعة.

بلد الوليد كان واحدا من فريقين فقط لم يهزمهما زين الدين زيدان في الدوري الإسباني، والآخر هو مايوركا، من ضمن 26 منافسا واجههم زيزو كمدرب لـ ريال مدريد.

فيما فشل بلد الوليد في الفوز للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري الإسباني.

وتجنّب ريال مدريد مصير مباراة الذهاب عندما اكتفى بالتعادل 1-1 على ملعبه سانتياجو برنابيو.

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