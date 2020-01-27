هبوط مروحيات بمقر السفارة الأمريكية في العراق وسط أنباء عن وجود إصابات

ذكرت قناة إكسترا نيوز نقلا عن وسائل إعلام، إن عدد من المروحيات الأمريكية قد هبطت في مقر سفارة واشنطن بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة، على قصف صاروخي استهدف مقر السفارة أسفر عن إصابات لم يتحدد عددها حتى الآن.

كانت ثلاثة صواريخ قد سقطت من أصل خمسة سقطت في حرم السفارة الأمريكية، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم الأحد، وهو الثاني خلال أسبوع، كان في وقت أبكر من المعتاد، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا الجمعة إلى تظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة والوجود الأمريكي في العراق، وفي بيان صدر الجمعة، دعا الصدر دول الجوار إلى “وقف التدخل في الموقف العراقي مع الولايات المتحدة الأميركية”.

كما طالب بإلغاء الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة، وغلق الأجواء العراقية أمام العمليات العسكرية الأمريكية.

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