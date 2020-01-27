مسئول كويتي: تلقينا وعدا من السفير الإيراني باتخاذ موقف من التصريحات ضدنا

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الخارجية الكويتية تلقت وعدا من سفير إيران لدى البلاد محمد إيراني بأن يكون هناك موقف من تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في بلاده، والذي ذكر فيه أن قاعدة (علي السالم) في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وأضاف الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، على هامش احتفال سفارة الهند لدى الكويت بمناسبة يوم التأسيس أنه “لم نتلق ردا من الخارجية الإيرانية ولكن كان لقائي بالسفير الإيراني إيجابيا”.

وأضاف “لمسنا تفهم السفير الإيراني لقلق وانزعاج الكويت لمثل هذه الأخبار ووعدنا السفير الإيراني أن ينقل ذلك إلى طهران كما طلبنا أن يكون هناك موقف، ووعد السفير بذلك ونحن بانتظار هذا الموقف”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لقاءات القائم بالأعمال الكويتي لدى إيران مستمرة مع المسئولين في طهران.

كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت يوم الجمعة الماضي، السفير الإيراني لدى الكويت حيث اجتمع مع الجارالله، وذلك على خلفية تصريحات القائد العسكري الإيراني، حيث أعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة (علي السالم)، مشيرا إلى ما سبق أن نفته رئاسة الأركان الكويتية.

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