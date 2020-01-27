البرلمان يدعو الشعب التونسي للاصطفاف مع ليبيا ضد تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الأحد، الشعب التونسي إلى الاصطفاف مع الشعب الليبي ومؤسساته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب، والجيش الليبي، بحسب بيان.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان لها، “رهاننا على الشعب التونسي صاحب المواقف البطولية، وكلنا ثقة نراهن على أحرار الأمة التونسية أن يضعوا حداً لعبث العابثين بدماء إخوانهم الليبين، والمنطقة بأسرها”

وأشار البيان، إلى أن تركيا تجلب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، ومرتزقة مصنفين دوليا كإرهابيين، عبر جسور من الرحلات الجوية والبحرية إلى ليبيل للسيطرة عليها، وبسط النفوذ الاستعماري بقوة السلاح، وخرق القوانين الدولية، بحسب البيان.

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