بعد السيطرة على منطقتي القداحية والهيشة .. المسماري : القوات المسلحة تبعد حوالي “100” كلم عن مصراتة

بنغازي 27 يناير 2020 (وال) – وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن وحدات الجيش أحكمت السيطرة على منطقتي القداحية والهيشة الواقعتين شرق مدينة مصراتة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بعدد من محاور القتال في ضواحي طرابلس.

المسماري أوضح أن وحدات القوات المسلحة أجبرت مليشيات مصراتة على الفرار باتجاه منقطة بوقرين وسيطرت على عدد من الآليات العسكرية التابعة للجماعات المسلحة وتمكنت من أسر عدد من المقاتلين.

وأكد تقدم الواحدت العسكرية بشكل كبير نحو وسط مدينة مصراتة وباتت على بعد 100 كم، مشيراً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بمنطقة زمزم بين القوات المسلحة ومليشيات ماتسمي حكومة الوفاق .

ومن جهتها، وأوضحت غرفة عمليات سرت الكبرى أن القوات المسلحة الليبية صدت هجوماً للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق على نهاية الحدود الإدارية لمنطقة الوشكة والهيشة، مشيرة إلى عودة وحدات القوات المسلحة لنقاط تمركز محددة من غرفة العمليات.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري ليبي تمكن قوات الجيش الوطني من القبض على 7 مسلحين، وقتل 6 آخرين وغنم عددا من الآليات المسلحة، مشيراً إلى انسحاب الجماعات المسلحة وتراجعها إلى نقاط بعيدة بالقرب من كوبري السدادة.

وفي طرابلس، تجددت الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة ومليشيات الوفاق بعد اختراق الأخيرة للهدنة بالقرب من منطقة الهضبة وبوسليم جنوب العاصمة طرابلس، بعد محاولات للمجموعات المسلحة للتقدم في عدة مناطق.

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