عودة حوالي 900 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

دمشق-العنوان

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن حوالي 900 شخص عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 877 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمون من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 244 لاجئا (73 امرأة و124 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 633 شخصا (190 امرأة و323 طفلا).

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي على مساحة 3.1 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر-وكالات