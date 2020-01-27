حارس ليفربول يعترف: تراخينا بعد الهدف الثاني أمام شوروسبري

وتقدم كورتيس جونز لصالح الريدز في الدقيقة 15، ثم أضاف المدافع دونالد لاف الهدف الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 46، قبل أن يدخل البديل جيسون كامينجز ويسجل هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و75.

وقال الحارس الإسباني لموقع ناديه: “نشعر بالإحباط. كان علينا أن نقدم أداءً أفضل. إنها نتيجة عادلة، ولكن المخالفة التي حصلوا بسببها على ركلة جزاء كانت من خارج منطقة الجزاء”.

نتيجة التعادل فرضت مباراة إعادة سيتم تحديد موعد إقامتها في وقت لاحق لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.

وأضاف “لقد سنحت لهم العديد من الفرص، وتكررت المواقف الفردية بين مهاجميهم ومدافعينا، ونحن ندرك أننا كان يجب علينا الدفاع بشكل أفضل. الآن يتعين علينا خوض مباراة إعادة في أنفيلد لحجز مقعدنا في الدور القادم”.

واستمر “إنهم يستحقون الإشادة، ونحن نحترم جميع المنافسين. لقد حققوا التعادل في النهاية، وهو يعتبر بمثابة الفوز بالنسبة لهم. يجدر بنا الآن دراسة الأخطاء التي قمنا بارتكابها والتعلم منها ومحاولة تقديم أداء أفضل في مباراة الإعادة”.

في ذات السياق، اعترف أدريان بوجود القليل من التراخي في صفوف الريدز بعد التقدم بهدفين في المباراة.

وأكمل “ليس هناك مجال للتراخي في كرة القدم، وعليك أن تحافظ على تركيزك حتى الدقيقة الأخيرة. أعتقد أننا تراخينا قليلًا بعد الهدف الثاني، وبعد ذلك، كثف شروسبري من ضغطه الهجومي”.

وأتم “لقد كانت لديهم رغبة كبيرة في زيارة مرمانا، ثم استقبلنا الهدف الأول ولكننا لم نقم برد الفعل المناسب، فجاء الهدف الثاني أيضًا. ندرك جيدًا أننا لم نظهر بالمستوى المنشود”.

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ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.

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