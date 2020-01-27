مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل بكين لإجراء محادثات بشأن فيروس كورونا

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، إلى بكين، لإجراء محادثات بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أكده مكتب المنظمة في العاصمة الصينية اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يلتقي تيدروس بممثلي الهيئات الحكومية وخبراء آخرين مشاركين في جهود إدارة الأزمات.

ولم تذكر وكالة الصحة العالمية ما إذا كان تيدروس يخطط للسفر إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء.

وكان المدير العام للمنظمة قام في العام الماضي بزيارة مناطق ظهرت فيها إصابات بفيروس إيبولا في الكونغو عدة مرات.

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