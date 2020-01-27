تضارب الأنباء حول سقوط طائرة ركاب في إقليم تسيطر عليه طالبان بأفغانستان

تضاربت تصريحات مسئولين من أفغانستان، حول حقيقة سقوط طائرة تتبع الخطوط الجوية الأفغانية، وتحطمها اليوم الإثنين، فقد نشرت رويترز تصريحات ميرويس ميرزاكوال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأفغانية (أريانا) تصريحات لمسئولين أفغان آخرين عن تحطم الطائرة.

تصريحات ميرزاكوال أكدت الواقعة لكنها نفت أن تكون إحدى طائرات الشركة، وخيم الغموض على الحادث الذي وقع في منطقة يسيطر عليها تنظيم طالبان الإرهابي، حيث قال: “تحطمت طائرة لكنها لا تتبع أريانا لأن الرحلتين اللتين تسيرهما أريانا اليوم من هرات إلى كابول ومن هرات إلى دلهي بخير”.

فيما نشرت وكالة الأنباء الألمانية، تصريحات مسئولين عن تحطم طائرة الركاب في إقليم غزنة جنوب شرقي البلاد، مستبعدين وجود ناجين بين المسافرين.

وقال عارف نوري المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الطائرة تحطمت في منطقة “ديه ياك” عند الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08.30 بتوقيت جرينتش)”.

وأوضح أن نيرانا اندلعت بالطائرة فور سقوطها، مستبعدا وجود ناجين من بين من كانوا على متنها. كما أكد خالق داد أكبري، عضو مجلس الإقليم، وقوع الحادثة، إلا أنه أشار إلى أن محصلة الضحايا لا تزال غير واضحة. ووفقا للمسئولين، فإن الطائرة تحطمت في موقع تسيطر عليه حركة طالبان. وأوضح نوري أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مسلحو طالبان سيمنعونها من الوصول.

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