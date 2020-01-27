وزيرا خارجية الإمارات والجزائر يجريان مباحثات حول ليبيا

الجزائر-العنوان

عقد وزيرا الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة الجزائرية مباحثات حول الوضع في ليبيا.

وفي مؤتمر صحفي أكد بوقادوم أنه ناقش مع بن زايد الملفات الدولية والإقليمية وخاصة في ليبيا، فيما اعتبرت الخارجية الجزائرية أن الزيارة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض مساعي الجزائر والأطراف الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع حدا للأزمة الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وحلّ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجزائر، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية لبحث التعاون والأزمة الليبية.

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد قام قبل أيام بجولة خليجية، شملت الإمارات والمملكة السعودية لبحث الملف الليبي.

وكانت الجزائر، قد استضافت الخميس الماضي الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا لبحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين.

وناقش الوزراء سبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

ويأتي اجتماع الجزائر استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.