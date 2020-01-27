سكاي: مفاوضات توتنام مع آيندهوفن مستمرة لضم بيرجوين

وذكرت شبكة أخبار “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن اللاعب الشاب يتواجد في لندن خلال الوقت الحالي، تمهيدا لإتمام المفاوضات بين الطرفين ثم خضوعه للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وتوقعت سكاي أن في حالة الاتفاق بين توتنام وآيندهوفن لن يكون هناك أي عقوبات بشأن راتب اللاعب مع النادي الإنجليزي.

بيرجوين يقدم مستوى رائع مع فريقه في الدوري الهولندي هذا الموسم، وشارك في 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويجيد اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر وقلب الهجوم.

ولا يزال توتنام يعاني بشدة بعد إصابة نجمه هاري كين الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة شهور.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا