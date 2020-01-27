سفير اليابان بالقاهرة: متضامنون مع بكين في أزمة كورونا وننسق الجهود لحماية 130 ألف ياباني بالصين

قال سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، إن بلاده أعلنت تضامنها مع الصين في أزمة مواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن الصين واليابان أصدقاء قبل أن يكونا جيرانا، وأن حكومتي البلدين تنسقان الجهود لمواجهة ذلك الوباء ومنع انتشاره في إطار الجهود الدولية المبذولة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

وأكد السفير في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن تلك الأزمة أثرت سلبيا على أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى اليابان، موضحا أن بلاده تتمتع بمواقع سياحية بديعة تجتذب الصينيين، وأن نحو 9 ملايين سائح صيني قد زاروا بلاده العام الماضي، وأن أغلب تلك الأعداد جاء وقت عطلة السنة القمرية الجديدة، مشيرا إلى أن الصين هذا العام قررت إلغاء سفر عدد من مجموعات المسافرين بعد انتشار الفيروس القاتل.

وأشار السفير إلى أن بلاده تنسق مع أعضاء الجالية اليابانية في الصين، من خلال سفارتها ببكين وقنصلياتها بالمقاطعات الأخرى بهدف ضمان سلامتهم وعدم وصول المرض إليهم، موضحا أن حوالي ١٣٠ ألف ياباني يعيشون على الأراضي الصينية وفقا لمن سجلوا في السفارة والقنصليات التابعة منذ ستة أشهر، وأن الحكومة اليابانية تعمل بكل جهودها على الحدود وفي المعابر مثل الموانئ والمطارات وخلافه لمنع وصوله إلي اليابان بعد ظهور أربع حالات إصابة بفيروس كورونا.

وخلال حفل عزف سيمفوني مصري ياباني مشترك، قال ماساكي نوكي إن علاقات بلاده مع مصر تمتد من المجالات الاقتصادية والسياسية إلى الثقافية أيضا، مؤكدًا أن محمد صلاح عضو الفريق المصري يحقق إنجازا مماثلا للاعب ليفربول الشهير الذي يحمل نفس الاسم، ولكن في مجال عزف أوركسترا التشيللو، أما العازف الياباني تاداشي سويناجا فيمتلك فلسفة خاصة تتمثل في احترام الاختلافات بين الناس من خلال حوار الموسيقي .

ونظمت السفارة حفل بيانو للعازف الياباني الشهير تاداشي سويناجا، شاركه فيها عازف التشيللو الأول في مصر محمد صلاح عضو فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني، الذي قدم مقطوعات موسيقية مختلفة، منها مقطوعة تتميز بالعاطفية للموسيقار العالمي بيتهوفن، ومقطوعة أخرى بعنوان جناح الأغنية كانت لحنًا لأغنية يابانية تتحدث عن لوعة الفراق وتذكر الحبيب والأماكن التي كانوا يذهبون إليها سويا. كان فريق أوركسترا القاهرة السيمفوني، قد وجه الدعوة إلى العازف الياباني للمشاركة في حفل أقيم أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي. وحضر الحفل الذي أقيم في منزل السفير الياباني، عدة شخصيات أبرزها السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية، والسفير منير زهران رئيس المركز المصري للعلاقات الخارجية، ومحمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة الأسبق، وشخصيات متعددة ومطربون من الأوبرا المصرية.

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