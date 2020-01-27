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مصرع 8 أشخاص في حريق اندلع في ولاية ألاباما الأمريكية

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال رجال الإطفاء إن حريقا دمر عشرات القوارب الراسية على رصيف نهر في ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة أوقع ثمانية قتلى ليل الأحد الإثنين.
وأكد جين نيكلاوس رئيس الإطفاء في بلدة سكوتسبورو الصغيرة للصحافيين “يمكنني تأكيد وفاة ثمانية أشخاص حتى الآن”.
وانتشر الحريق بين القوارب التي يقطنها البعض قرب بحيرة غونترزفيل، أحد خزانات نهر تينيسي، في ولاية ألاباما.
تلقى جهاز الإطفاء أول اتصال للمساعدة بعد منتصف الليل مشيرين إلى حريق طال عدة قوارب في المرسى.
وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللهب ينتشر في صف كامل من القوارب الراسية على الرصيف. وقالت ماندي دورهام التي أمضت الليلة في قارب صديقها لشبكة سي بي إس “لقد استيقظنا على الصراخ وأصوات الانفجارات”. وتابعت “رأينا أن كل شيء كان أحمر من خلال النافذة، خلال 20 دقيقة اشتعل الرصيف (…) كل هذه القوارب فيها خزانات غاز أو بنزين ما يسبب حريقا كبيرا”. وتم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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