شباب أرتيتا يرفعون رأسه.. أرسنال إلى دور الـ 16 من كأس إنجلترا

وانتصر أرسنال على حساب بورنموث بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير ليصل لدور الـ 16 من كأس إنجلترا.

واعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا على مجموعة من الشباب نجحوا في رفع رأس مدربهم والعبور لمواجهة بورتسموث.

هدف أرسنال الأول جاء عن طريق الشاب ساكا الذي يشارك مؤخرا كظهير أيسر رغم مركزه الأساسي كجناح.

تسديدة صاروخية من ساكا بعد تمريرة من البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 26 جاء الموعد على إدوارد نيكيتاه ليسجل هدفه الأول منذ عودته من جديد لأرسنال بعد قطع إعارته من ليدز يونايتد.

نيكيتاه استغل عرضية أرضية متقنة من ساكا في الدقيقة 26 ليسدد في الشباك.

وتعرض شكودران موستافي مدافع أرسنال لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 62.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدف بورنموث الوحيد عن طريق سام سوريدج.

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وضرب أرسنال موعدا مع بورتسموث في دور الـ 16 من البطولة الإنجليزية. ()

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