أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من السفر إلى جميع أنحاء الصين، وحثت الأمريكيين على “إعادة النظر” في أي خطط لزيارة البلاد.

وقالت الوازرة في إشعار لها: “نطالب بإعادة النظر في السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي تم اكتشاف أول حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية، مشيرة إلى أن بعض المناطق زادت بها مخاطر الإصابة”.

وقد حذرت مراكز مكافحة الأمراض من أنه ينبغي على المسافرين تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة هوبى الصينية، بما في ذلك مدينة ووهان، وهي المنطقة التي يعتقد بأنها مصدر انتشار الفيروس القاتل.

وكانت السلطات الصحية في الصين أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل، وارتفاع حالات الإصابة 2744 شخصا.

وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 24 حالة منذ صباح الأحد. كما أعلنت الحكومة الصينية أيضا تمديد عطلة أعياد السنة القمرية الجديدة حتى يوم الأحد، حيث كان من المقرر في البداية، أن تنتهي يوم الخميس المقبل. وتكافح الصين من أجل احتواء انتشار المرض بعزل مدن كاملة في مقاطعة هوبي وسط البلاد.

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