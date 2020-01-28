للمرة الثانية.. زلزال بقوة 2ر4 درجة يضرب ألازيغ التركية

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر، مساء الإثنين، ولاية ألازيغ شرقي تركيا، بعد زلزال ضربها الجمعة بقوة 8ر6 درجة.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” بموقعها الرسمي، ضرب الزلزال قضاء “سيفرجه” بالولاية، على الساعة 19:12 بالوقيت المحلي (16:12 جرينتش)، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضحت المعلومات، أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن أعمال البحث والإنقاذ مازالت متواصلة بالولاية، بعد الزلزال الذي ضربها يوم الجمعة الماضي، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت “آفاد”، ارتفاع ضحايا الزلزال، الذي شعر به سكان عدة دول مجاورة، إلى 41 قتيلا وأكثر من 1600 مصاب.

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