واشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا، “حيث يتردد أن روسيا وإيران وحزب الله ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، ينفذون هجوما واسع النطاق على الشعب في إدلب وحلب”.

وأضاف بومبيو في بيان، أن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأنها “مستعدة لاتخاذ أقوى إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة تساعده”.

وتابع: “تدين الولايات المتحدة هذه الهجمات غير المبررة ضد سكان شمال غرب سوريا.. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال لوصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل كامل لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين فروا من القصف المستمر”.

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