قمة أفريقية موسعة بحضور روسيا حول ليبيا
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قمة أفريقية موسعة بحضور روسيا حول ليبيا
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تم البلاغ عن إنتشار ظاهرة غريبة ـ مجموعة من الفتيات الافريقيات والروسيات والأجانب ظيحملون كرات معدنية صغيرة بين أنوفهن وبين أذانهم وفي السنتهم كرات حديدية ـ أشغلوا الرأي العام لقوات مكافحة الظواهر الهدامة داخل ليبيا ومحلات التجميل ـ وتم إستخدام عصاة الصاعق الكهربائي والرصاص ـ للقبض على هذه العصابات ـ لأهمية الموضوع يجب إبلاغ المركز الأمني أو الجهات الأمن للتصرف في هذه المواضيع .
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