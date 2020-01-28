كواليس النقاشات الدولية لتقاسم ثروة ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن شيخ مشايخ قبيلة زوية الشيخ السنوسي الحليق، أن العديد من سفراء الدول الكبرى تواصلوا معهم على مدار الأيام الماضية للتشاور بشأن مطالبهم الخاصة تقسيم الثروة.

وقال الحليق لوكالة سبوتنيك أمس الاثنين، أن أغلبية الاتصالات التي جرت بينه وبين السفراء والمسؤولين من الأمم المتحدة أكدت على حقهم المشروع في تقسيم الثروة، وأن العقبة الحقيقة في الأمر تتمثل في عدم تقسيم الثروة بالشكل العادل.

وتابع أن القبائل الليبية دعت مجموعة من المتخصصين في الاقتصاد ومجموعة من البلديات في المناطق الليبية للنقاش في كافة الجوانب الخاصة بالآليات المقترحة، وأن 30 متخصصا بدرجة الدكتوراة في الاقتصاد يعدون الدراسات والآليات المقترحة لتقسيم الثروة.

وشدد الحليق على أن المبادرة التي قدمها بإغلاق النفط استشار فيها كافة القبائل، وأنه اقترح عليهم التفكير فيما بعد إغلاق النفط، واستقروا في النهاية على مقترح تقسيم الثروة بشكل عادل.

وشدد على أنه ضد المركزية أو الانقسام الليبي، وأن المهم في الفترة الراهنة هو التقسيم العادل للثروة بحيث يصل إلى كل مواطن حقه في الثروة مؤكدة أن القبائل متفقة بشكل كامل على مسألة تقسيم الثروة العادل، وأن كل ما تبقى يتعلق بالوسائل التي يمكن أن يتفق عليها فقط.

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