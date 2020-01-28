اتفاق تعاون بين داخلية الوفاق وشركة روز البريطانية

ايوان ليبيا – وكالات :

وقعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اتفاقا مبدئيا مع شركة روز للاستشارات البريطانية ظهر أمس الإثنين، للتعاون بين الوزارة والشركة في عدد من المجالات التي تهم الجانبين خاصة في مجال الدعم والتقييم الاستراتيجي.

وقع الاتفاق وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، وعضو مجلس إدارة روز والمدير العام للشركة، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى باشاغا، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا نيكولاس هوبتن والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، الذي عُـقد في مقر الوزارة بطرابلس، عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة.

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