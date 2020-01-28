وزير الخارجية الألماني يهدد بفرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر توريد الأسلحة لليبيا

برلين 28 يناير 2020 (وال) – دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لفرض عقوبات على الدول التي انتهكت الحظر على صادرات الأسلحة إلى ليبيا.

وقال “ماس” في مؤتمر صحفي يوم أمس الإثنين إنه “لا شك لديه” في أن هناك حاجة للكثير من العمل لتطبيق القرارات التي اتُّخذت في الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت مؤخرًا بشأن ليبيا.

واتفقت القوى العالمية في اجتماع عُقد في التاسع عشر من يناير الجاري في برلين على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتناحرة، ودفعهم لوقف إطلاق النار بشكل كامل.

واعترف “ماس” الذي تحدث بعد اجتماع مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين بأن هناك “تطورات تجري بما يتناقض” مع أهداف اجتماع برلين، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وشدَّد على ضرورة دعم الهدنة الهشة في ليبيا عبر دعم ما اتُّفق عليه في برلين من خلال التصويت على قرار في مجلس الأمن؛ وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات بشكل ما على الدول التي انتهكت الحظر على الأسلحة. (وال – برلين)

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