اعتماد التقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار

ايوان ليبيا – وكالات :

نشر منتدى الصناديق السيادية-على صفحته الرسمية- اليوم، اعتماده لأول مرة للتقييم الذاتي للمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث أكد المدير التنفيذي لمنتدى الصناديق السيادية أن المؤسسة الليبية للاستثمار، تقدم لأول مرة، تقييماً ذاتياً وتفصح عن مدى التزامها بـ “مبادئ سانتياغو”.

وأضاف مدير المنتدى أن هذه الخطوة مهمة في امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لمعايير ومبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) هو منظمة تطوعية لصناديق الثروة السيادية العالمية الملتزمة بتعزيز ممارسات الحكم الرشيد وإدارة الاستثمار من خلال الحوار والبحث والتقييم الذاتي، كما يسعى IFSWF أيضًا إلى تعزيز فهم أعمق لنشاط صناديق الثروة السيادية بين مؤسسات الخدمات المالية والحكومية.

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