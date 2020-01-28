تعرف على رجيم زيت الزيتون

ايوان ليبيا – وكالات :

يتميز زيت الزيتون بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من بعض الأمراض المزمنة.

كما أن لزيت الزيتون دوراً فعالاً في فقدان الوزن الزائد، حيث يمكن تناوله أثناء الحمية الغذائية لتعزيز الحرق.

يعتقد كثير من الأشخاص أن زيت الزيتون يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية مثل الزيوت الأخرى، ولذلك يتجنبوا تناوله أثناء الرجيم، ولكن هذا خطأ شائع.

فيما يلي فوائد زيت الزيتون في الرجيم:

حيث يؤثر زيت الزيتون يؤثر على الخلايا والهرمونات بطرق تستهدف مخازن الدهون في البطن وتساعد في تقلصها، وبالتالي فإن تناول كمية صغيرة منه يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في التخلص من الدهون، وخاصةً بمنطقة البطن.

لن يتمكن الجسم من حرق دهون البطن أو أي دهون أخرى إلا عند تناول سعرات حرارية أقل من حاجة الجسم ليبدأ في تغذية نفسه بنفسه، وبالتالي يزداد الشعور بالجوع.

ومع تناول زيت الزيتون أثناء الحمية، فسوف يقلل الشعور بالجوع كونه يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الأوليك، وهي مادة تساعد في الشعور بالإمتلاء لساعات طويلة بين الوجبات.

يمكن إضافة مذاق مميز للطعام من خلال زيت الزيتون، وخاصةً أن وجبات الرجيم تخلو من أي إضافات تمنحها نكهة مميزة، وبالتالي يعتبر زيت الزيتون بديل مثالي للدهون غير الصحية في مختلف الأطباق.

لا يعتمد رجيم زيت الزيتون على تناول هذا الزيت فحسب، بل يتألف من أطباق صحية يضاف إليها زيت الزيتون بدلاً من أنواع الزيوت الأخرى الضارة.

فيما يلي حمية مقترحة تعتمد على إضافة زيت الزيتون لمختلف الأطباق، والتي تساعد في التخلص من الوزن الزائد مع الحصول على فوائده الصحية العديدة:

يجب الإهتمام ببعض الأمور التي تحفز حرق الدهون أثناء اتباع رجيم زيت الزيتون، وهي:

يعود رجيم زيت الزيتون بمجموعة من الفوائد على الجسم، وتشمل:

هناك بعض الأمور السلبية لرجيم زيت الزيتون، في حالة الإكثار من تناوله وهي:

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