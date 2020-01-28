الصحفيين العرب: ندين بكل قوة مشروع صفقة القرن الذى يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة ما تناولته أجهزة الإعلام المختلفة عن مشروع صفقة القرن الذي ينوي الرئيس الأمريكي ترامب الإعلان عنها اليوم 28 يناير 2020.

وقال اتحاد الصحفيين العرب، إن هذه الصفقة تم وضعها بمعزل عن المجتمع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وهي بذلك تفتح صفحة جديدة فى سجل تمرد سياسات الدول الكبري على المواثيق الدولية وخروجها السافر على هذه المواثيق .

وأضاف:” إن مشروع ترامب لا يتمتع بأية مصداقية سياسية ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية والجغرافية للفلسطينيين وهذه الخطة جاءت لخدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الواسع”.

وأوضح الاتحاد:” تشكل هذه الخطة الأمريكية قتلا لحل الدولتين الذى توافق عليه المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني وهي بمثابة دعم أمريكي لنيتانياهو فى الانتخابات الإسرائيلية القادمة، كما أن ترامب سيوظفها فى حملته الانتخابية المقبلة لكسب الأصوات اليهودية .

وقال البيان :”إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو كافة الدول العربية إلى اتخاذ موقف موحد لمواجهة هذه الخطة التي من الواضح إنها لن تلبي الأماني والحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفى إطار القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية كحد أدني”.

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