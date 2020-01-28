ملك ماليزيا يدعو إلى أداء صلاة الحاجة بسبب فيروس كورونا

دعا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الثلاثاء، المسلمين في بلاده إلى أداء صلاة الحاجة، في ظل المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية عن مشرف القصر الوطني، أحمد فاضل شمس الدين، قوله “إن الملك وجّه هذه الدعوة للجوء إلى الله، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لازمة أخرى للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بسرعة في الصين ودول أخرى بما فيها ماليزيا.

وأفاد بأن الملك يتابع عن كثب هذه التطورات، معرباً في الوقت نفسه عن قلق الملك على سلامة المواطنين الماليزيين المقيمين في البلاد وخارجها، جراء تفشي هذا المرض.

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