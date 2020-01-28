سولشاير: أليكسيس سانشيز سيعود للرد عليكم

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:”أليكسيس سيعود في الصيف ويثبت أنكم على خطأ”.

ورحل اللاعب التشيلي البالغ عمره 31 عاما عن فريق الشياطين الحمر في الصيف الماضي لينضم إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وعلى مدار عام ونصف لم يقدم سانشيز المردود الذي انتظره جمهور يونايتد بعد انتقال اللاعب قادما من الغريم المحلي أرسنال.

وشارك سانشيز في 45 مباراة مع يونايتد وسجل 5 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي جعلته الإصابة يشارك في 7 مباريات فقط مع إنتر وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد سانشيز مع يونايتد إلى صيف عام 2022.

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