لافروف يدعو إلى تقييم دولي لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى إجراء تقييم دولي للخطة التي سيطرحها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، اقترح لافروف “أن تنضم اللجنة الرباعية الدولية إلى مناقشة وتحليل صفقة القرن الأمريكية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لم تطلع موسكو على تفاصيل الخطة.

وقال لافروف:”تواصلنا مع الولايات المتحدة ولم يعلمونا بتفاصيل هذه الصفقة …هم دائما يحاولون حل المشكلة بضربة واحدة وبطريقة واحدة ويسعون إلى إيجاد حلول لقضايا عديدة عالمية، لكن هذا لا يأتي بنتائج إيجابية”.

وتابع الوزير الروسي: “سمعنا تعليقات وتسريبات بخصوص هذه الصفقة… وإذا كانت هذه التسريبات صحيحة، فنحن نتحدث عن طريقة تسوية مختلفة عن تلك المعترف بها دوليا لحل القضية، وهذا النهج يختلف عما تم الاعتراف به على المستوى الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن ومبادرات مدريد والمبادرة العربية”.

وقال لافروف:”لذلك يجب الانتظار إلى حين نشر النص، وعندما يكون النص واضحًا، يمكن أن ننظر بموقف الأطراف، بالدرجة الأولى الجهة الفلسطينية، بما فيها تشكيل الدولة الفلسطينية … ويجب معرفة رد فعل الأصدقاء العرب لفلسطين، وجامعة الدول العربية”.

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