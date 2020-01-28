عودة مسلسل الاغتيالات لبغداد.. ميليشيات مسلحة تقتل عميدا وإعلاميا

اغتال ملثمون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد حسين علوان ،الإعلامي العراقي وعضو هيئة التدريس بالجامعة المستنصرية، أمام منزله شرقي بغداد.

وقال شهود عيان إن ملثمين مجهولين أطلقوا الرصاص صوب الدكتور محمد حسين علوان أمام منزله في حي البنوك شرقي بغداد وأردوه قتيلا في الحال ولاذوا بالفرار.

ويعمل علوان أستاذا بكلية التربية بالجامعة المستنصرية ببغداد، وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين ومقدم برامج تليفزيونية سابق.

فى سياق متصل أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، بأن عميدا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في بغداد.

وقال المصدر، في تصريح لموقع “السومرية نيوز”، إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم باتجاه عميد متقاعد في حي الجمعيات التابع لمنطقة الدورة جنوبي بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال”.

وأضاف أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته”.

ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

يذكر أن العاصمة العراقية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، مما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

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