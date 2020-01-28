مرتزقة أردوغان يحتفلون بتقاضي مرتباتهم في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أظهر فيديو جديد مجموعة مرتزقة سوريين داخل طرابلس أثناء احتفالهم بتقاضيهم أول مرتباتهم بالدولار وكذلك بالدينار الليبي.

وظهر في المقطع، الذي انتشر في مواقع التواصل ونشرته أيضا حسابات تابعة لبعض فصائل المعارضة السورية الرافضة لتجنيد سوريين للقتال في ليبيا، 4 مقاتلين يتحدثون اللهجة السورية، قيل إنهم يتبعون لـ”فيلق الرحمن” الموالي لتركيا.

ويظهر هذا الفيديو في وقت أفاد فيه تقرير للمخابرات العسكرية التابعة للجيش بوجود جثث لعشرات المسلحين السوريين داخل أكياس بثلاجة مستشفى طرابلس المركزي ذاكرين أن مجموعات مسلحة تمنع الأطباء الشرعيين من إجراء عمليات تشريح للجثث كما هو متبع.

وفي تقارير سابقة، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن آلاف المرتزقة السوريين الذي أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، للانضمام إلى صفوف قوات الوفاق، سيتقاضون مرتبات تصل إلى ألفي دولار شهريا لكل مقاتل.

يأتي ذلك بعد أيام على انعقاد مؤتمر برلين الذي شدد على أهمية إيقاف إطلاق النار وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بتنفيذ حظر السلاح إلى ليبيا وكذلك إرسال المرتزقة، ومساع دولية في لقاءات واتصالات بين رؤساء دول العالم تشدد أيضا على ذلك فيما يبدو أنه لم يتم فما تزال النيران تطلق وما يزال المرتزقة يصلون طرابلس.

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