اطلاق موقع إلكتروني جديد لمفوضية الانتخابات

ايوان ليبيا – وكالات :

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد على شبكة الإنترنت، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «IFES».

ويختص الموقع بنشر أخبار المفوضية عن الأنشطة والاستحقاقات الانتخابية، وذلك في إطار سعيها إلى الرفع من مستوى التوعية الانتخابية، وتعزيز مبدأ الشفافية وثقافة المشاركة من خلال توفير كافة المعلومات المتعلقة بالانتخابات وما تقوم به من أنشطة وإجراءات، حسب بيان للمفوضية منشور على موقعها الإلكتروني.

وقال مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، مصطفى الفرجاني، إن إطلاق الموقع الإلكتروني يندرج في إطار حرص المفوضية على التطوير المستمر في مختلف جوانب عملها الإعلامي والتوعوي، مشيرا إلى أن الموقع يوفر معلومات وافية وموثوقة عن العملية الانتخابية وأنشطة المفوضية إلى جانب مخزون معرفي يتضمن جميع الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي نشرتها المفوضية حتى الآن.

وذكر المسؤول عن الموقع، المهندس أحمد حسن، أن الموقع الجديد يمثل تطورا كبيرا عن الموقع السابق من ناحية سرعة التحميل وسهولة التصفح والوصول إلى المعلومة سواء على أجهزة الحاسب المكتبية أو أجهزة الهاتف الجوال أو اللوحية، كما يوفر واجهة عملية جذابة متوافقة مع الهوية البصرية للمفوضية، مع تنسيق مناسب للأخبار والمعلومات وتوفـر أرشيفا كاملا للعمليات الانتخابية السابقة.

ويعد الموقع الإلكتروني للمفوضية بوابتها الرئيسة للتواصل مع الشركاء والجمهور وذلك بحسب نص المادة «20» من قانون إنشاء المفوضية، وتنشر من خلاله كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ولوائحها وقراراتها.

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