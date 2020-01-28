داخلية الوفاق تبحث مع السفير الإيطالي ملف إنقاذ المهاجرين

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق محمد الشيباني ظهر اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشينو لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وإنقاذ المهاجرين.

عُقد اللقاء بمقر الوزارة بطرابلس وناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية والمشاكل التي يواجهها المهاجرين غير الشرعيين والصعوبات التي تواجه سير العمل بملف الهجرة.

كما تناول اللقاء عمليات إنقاذ المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي، وذلك بحضور مستشار وكيل الوزارة، ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل.

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