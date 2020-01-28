لجنة لبحث الانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

ايوان ليبيا – وكالات :

استعرضت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال اجتماعها الأول المنعقد صباح اليوم الثلاثاء برنامج عملها في متابعة وتقييم تنفيذ منطقة التجارة الحرة من حيث الآثار السلبية والإيجابية للانضمام إلى الاتفاقية.

واتفقت اللجنة التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق خلال اجتماعها المنعقد بمقر ديوان الوزارة على تشكيل اللجان الفرعية لتجارة السلع والتجارة في الخدمات ولجنة حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى لجنة المنافسة ولجنة الاستثمار وأخيرا لجنة تسوية المنازعات، لتتولى هذه اللجان تقديم تقاريرها حول مدى الجدوى من الانضمام إلى هذه الاتفاقية وتحديد العروض الأولية لتحرير السلع والخدمات وجداول الالتزامات، إلى جانب تقييم الإطار التنظيمي للاتفاقية.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تتكون من مندوبين عن وزارات “المالية – الخارجية – التخطيط – الداخلية – التعليم – الصحة – الزراعة العدل – المواصلات والنقل – العمل – الشباب والرياضة – الثقافة – السياحة – ومصرف ليبيا المركزي واتحاد الغرف ومجلس رجال الأعمال”.

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