ترامب: إيران زعمت أن إسرائيل هي الإرهاب فى المنطقة وهذا غير صحيح

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ناقش مع قيادات دول المنطقة خطة السلام، وأعلنوا دعمهم لأى وسيلة تؤدى إلى السلام، لافتًا إلى أن “رؤيتنا للسلام ستنجح”.

وأضاف الرئيس الأمريكى، فى المؤتمر الصحفى للكشف عن خطته للسلام، أن إيران زعمت أن إسرائيل هو الإرهاب فى المنطقة وهذا غير صحيح ، قائلا: «القدس محررة وحان الآن الاعتراف من قبل الدول العربية أنهم أخطأوا فى الحرب على إسرائيل بدلا من الاعتراف بها».

وتابع: «أمريكا مستعدة على العمل مع كل الأطراف حسب رؤيتنا، وتلقيت العديد من المكالمات اليوم لتدعيمى فى خطتى للسلام»



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