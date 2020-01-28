نتنياهو لـترامب: كنت أفضل صديق لإسرائيل فى تاريخ البيت الأبيض.. والقدس يجب أن تبقى تحت أيدينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن “خطة السلام تصبو إلى توزان عادل ووافقت على السلام مع الفلسطينيين لأنها خطتك”، مضيفا “كنت أفضل صديق لإسرائيل فى تاريخ البيت الأبيض”.

وأضاف نتنياهو، فى المؤتمر الصحفى، أنه فى اجتماعنا الأول قولت أنك ملتزم بالسلام مع الفلسطينين، مشيرا إلى أن خطتك للسلام تواجه جذور الأزمة، والتى تنص على اعتراف الفسلطينين على دولة يهودية.

ولفت إلى أن الخطة تدعو إلى نزع سلاح حماس، مضيفا أن مشكلة الفلسطينيين يجب أن تحل خارج إسرائيل يجب أن تبقى القدس تحت يد إسرئيل، وتؤكد أن كل الديانات من حقها زيارة البيت الأقصى.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن خطة السلام ستحمى أمن إسرائيل، متمنيا أن يعتمد الفلسطنيين رؤية أمريكا للسلام.

وأضاف نتانياهو، فى المؤتمر الصحفى، أنه يتمنى أن يوافق الفلسطنيين على خطة السلام، وكذلك الدول العربية، موجها الشكر لفريق العمل الذى وضعوا خطة السلام.



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