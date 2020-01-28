وزير الخارجية في الحكومة الليبية يُشيد بدور مصر الداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا

بنغازي 28 يناير 2020 (وال)- أعرب معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط ليبيا بجمهورية مصر، وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات.

هذا وجاءت تصريحات الوزير الخارجية على هامش لقاء عقده بمكتبه بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي، مع عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري.

وأشاد معالي الوزير الخارجية بدور مصر الكبير الداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا، ودعمها للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمنقلبين على شرعية صناديق الاقتراع، مما يُؤكد على الدور الريادي لجمهورية مصر في دعم ونُصرة قضايا الأمن العربي والإقليمي.

من جانبه، أكد النائب المصري وقوف بلاده شعبًا وبرلمانًا وحكومة إلى جانب ليبيا، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها في محاربة الإرهاب، والمحافظة على أمنها واستقرارها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب والحكومة الليبية الشرعية المنبثقة عنه.

وفي الختام اللقاء، قدّم معالي الوزير درعًا للنائب المصري وهي عبارة عن مجسم لقوس النصر في طرابلس، تقديرًا وتكريمًا للجهود المبذولة من قبل النائب بمجلس النواب المصري، ومثمنًا لزيارته الكريمة ومقدرًا لمواقفه الداعمة للاستقرار في ليبيا. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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