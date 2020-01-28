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استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ويحل ريال مدريد ضيفا على سرقسطة غدا الأربعاء في دور الـ16 من الكأس قبل 3 أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الليجا.

وخرج كاسيميرو وجاريث بيل وإسكو وإيدير ميليتاو من قائمة الفريق، بالإضافة إلى المصابين إدين هازارد وماركو أسينسيو.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

خط الدفاع: داني كارباخال – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – جونيور فينسيوس – رودريجو

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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