استعدادا لأتليتكو.. زيدان يريح عددا من لاعبي ريال مدريد في مواجهة سرقسطة

ويحل ريال مدريد ضيفا على سرقسطة غدا الأربعاء في دور الـ16 من الكأس قبل 3 أيام من مواجهة أتليتكو مدريد في الليجا.
وخرج كاسيميرو وجاريث بيل وإسكو وإيدير ميليتاو من قائمة الفريق، بالإضافة إلى المصابين إدين هازارد وماركو أسينسيو.
وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي
خط الدفاع: داني كارباخال – سيرخيو راموس – رفائيل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلاند ميندي
خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – جيمس رودريجيز – لوكاس فاسكيز
خط الهجوم: كريم بنزيمة – لوكا يوفيتش – جونيور فينسيوس – رودريجو
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