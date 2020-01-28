أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر يكشف سبب استبعاد رئيس الوزراء: إقالة وليست استقالة

قال الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر عبر حسابه الرسمي على تويتر: إن التواجد التركي في قطر زاد عن حده ومن حق كل قطري أصيل المطالبه بطردهم

و أعلن الديوان الأميرى فى قطر أن أمير قطر تميم بن حمد قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى، وأضاف أنه تم تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء.

المعارضة القطرية من ناحيتها اعتبرت أن تدوينة الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني دليلا على أن التوصيف الصحيح لما حدث لرئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني هو إقالة وليست استقالة كما زعم البيان القطري.

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