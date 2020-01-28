مسيرة غاضبة بالضفة الغربية بعد الإعلان عن خطة ترامب للسلام

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية مسيرة غاضبة رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام

وأحرق المشاركون صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالبوا بالوحدة الوطنية في سبيل مواجهة الصفقة،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وعقب المسيرة توجه عشرات الشبان إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة وأحرقوا الإطارات المطاطية تعبيرا عن غضبهم.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات مساء اليوم بين عشرات الشبان وقوات إسرائيلية في منطقة العيون بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأطلقت القوات الاسرائيلية القنابل الغازية والرصاص المطاطي على الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة. ورشق مجموعة من الشبان مركبات المستوطنين بالحجارة قرب قرية عابود غرب الضفة الغربية.



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