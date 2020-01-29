نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، الثلاثاء، إن خطة السلام الأمريكية تقضي بأن تكون العاصمة الفلسطينية المقترحة في ضاحية أبو ديس على أطراف القدس.

وبعد أن استعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام، قال نتنياهو للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، مضيفا “وبهذا أعني، داخل أسوارها، إشارة واضحة إلى الحدود البلدية”.

وذكر الزعيم اليميني الإسرائيلي الذي يخوض الانتخابات في مارس، أنه سيقدم اقتراحا لتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية، حتى تقره الحكومة في جلستها المقبلة، وربما يكون ذلك يوم الأحد.

وقال نتنياهو “إسرائيل تعرض على الفلسطينيين سيادة مشروطة ومحدودة في نهاية العملية”.

وغاب الفلسطينيون عن المشهد عند إعلان ترامب خطته التي وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنها “صفعة القرن”.

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