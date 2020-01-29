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مركز مكافحة الأمراض ينفي تسجيل حالات لفيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 29 يناير 2020 (وال) _ نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في ليبيا.

و أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته الرسمية على “الفيس بوك”، إن مايتداول من أخبار في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل حالات لفيرس كورونا في بعض المدن هي أخبار عارية عن الصحة.

و أوضح المركز أن فيروس كورونا لا يتم الكشف عنه إلا عن طريق المختبر المرضى التابع للمركز.

وطالب المركز الوطني بعدم الإنجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي المتمثل في مكتب الإعلام بالمركز. (وال _ طرابلس) ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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